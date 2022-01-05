Казахский генерал пригласил войска России и Беларуси подавить протесты

Казахские генералы пытаются удержаться у власти при помощи иностранной армии/Коллаж "Сегодня"
После телефонного разговора президента России Владимира Путина с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко и пока еще лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым начали звучать призывы ввести в охваченный протестами Казахстан войска ОДКБ. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Первым попросил ввести иностранные войска генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров. Затем поступило сообщение, что Токаев также позвал к себе войска ОДКБ.
"Путин, введи войска!"
"Если у нас в Казахстане оказалось, не хватает наших сил, чтобы самим подавить… Как это так, я своего брата должен убивать? Я не могу. Давайте тогда прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Чтобы всегда во всех случаях, когда мне будет тяжело – вы помогите, пожалуйста. Мы вам будем помогать. И этот договор есть – ОДКБ", – заявил первый казахский космонавт, генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров в эфире казахского государственного телеканала "Хабар 24".
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не обращался за военной помощью для урегулирования ситуации. В Кремле также назвали протесты внутренним вопросом и выразили надежду, что казахские власти самостоятельно с ним справятся.
По данным СМИ, Минобороны России привело в боевую готовность свои силы в приграничных районах с Казахстаном. Их готовят к марш-броску, который должен состояться в ближайшие 72 часа.
При этом в России уже несколько лет разгоняется мысль, что территория современного Казахстана – большой подарок России и Советского Союза и эти территории пора вернуть.
Ситуация
- Оппозиция Казахстана требует, чтобы бывший президент страны Нурсултан Назарбаев был отправлен в тюрьму.
- Среди протестующих в Казахстане есть первые жертвы. В городе Атырау полиция открыла огонь по людям, в результате чего один человек погиб от выстрела в голову.
- Днем 5 января протестующие захватили старую резиденция президента Казахстана в Алматы. В соцсетях появились фото и видео, где видно дымовую завесу вокруг здания и очаги возгорания.
- Во время своего обращения к гражданам Токаев заявил, что по отношению к протестующим будет применяться "максимально жесткая сила".
- По данным местных СМИ со ссылкой на МВД Казахстана, во время протестов погибли 8 полицейских и солдат нацгвардии, еще 317 получили ранения.