Кибервойска взломали базу Кремля – все телефоны путинских прихвостней в открытом доступе

В базе Кремля есть даже штатные гадалки. Фото справа Reuters

МВД совместно с кибервойсками взломали телефонную базу Кремля. Все номера властей – от министерств, Госдумы до администрации президента и главных пропагандистов – теперь есть в открытом доступе.

"Если есть пять минут, зайдите на чат-бот в телеграме "Власть РФ". На нем вывешены все телефоны руководства Российской Федерации. Наберите кого угодно и запишите на видео или аудио – говорите о чем хотите, а потом выложите в интернет. Это станет потом и огромной доказательной базой, и выбьет из колеи огромное количество людей, которые думают сейчас о войне с Украиной, а теперь пусть думают о своем будущем", – призывает советник главы МВД Вадим Денисенко.

Адрес бота – @gov_rf_bot

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Вот, как выглядит бот:

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В Украине создан сайт о погибших и пленных россиянах

В Украине был создан сайт для родственников погибших и пленных российских военных. Поскольку РФ оставляет бойцов, брошенных на вторжение, без связи с родными, этот сайт может помочь в поиске.

Адрес сайта https://200rf.com/. Он был создан по инициативе МВД Украины.

Родственники оккупантов массово звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины"

На горячую линию для родственников русских оккупантов"Вернись живым из Украины" звонят сотни людей. Они разыскивают своих близких.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.