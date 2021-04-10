Китай одобрил испытания уже шестой собственной вакцины от коронавируса

Это уже третий препарат компании Sinopharm

В Китае одобрили для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавируса и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вакцина против коронавируса получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов", - говорится в сообщении.

В компании указали, что технические характеристики нового препарата отличаются от предыдущих. Она является рекомбинантной, а две другие были инактивированными (с "убитым" вирусом).

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"Живой вирус и другие инфекционные материалы не участвуют во всем процессе изготовления (новой вакцины, – ред.)", - пояснили в компании.

Отметим, что в Китае уже одобрили:

в середине марта препарат Центра по контролю и профилактике заболеваний, компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Китайской академии наук;

25 февраля 2021 года вакцину компании CanSino Biologics и препарат Уханьского исследовательского института биопрепаратов;

в начале февраля препарат компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac;

31 декабря 2020 года вакцину Sinopharm.

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