Китай устроил провокацию перед переговорами Байдена и Си Цзиньпина

Джо Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры / Фото: Коллаж: Сегодня

Китайский авианосец проплыл недалеко от Тайваня всего за несколько часов до начала переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник, авианосец "Шаньдун" проплыл недалеко от контролируемого Тайванем острова Цзиньмэнь.

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После этого ракетный эсминец США "Ральф Джонсон" последовал за китайским авианосцем. За ситуацией наблюдали ракетные корабли Тайваня.

В правительстве КНР заявили, что у "Шаньдуна" есть "регулярный график учений".

"Мы не должны связывать это с общением глав государств Китая и США", – сообщил журналистам представитель МИД КНР.

Инцидент был зафиксирован примерно за 12 часов до того, как президент США Джо Байден должен поговорить со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

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Источник Reuters назвал время движения "Шаньдуна" так близко к этим переговорам "провокационным". Также он отметил, что авианосец шел в светлое время суток, тогда как предыдущие миссии выполнялись ночью.

Тайвань уже находится в состоянии повышенной готовности из-за войны в Украине, опасаясь, что Китай воспользуется ситуацией, чтобы начать вторжение.

У Вашингтона нет официальных дипломатических отношений с Тайбэем, но он является самым важным союзником Тайваня и поставщиком оружия.

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РФ попросила у Китая военную и экономическую помощь

РФ попросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной, сообщает The New York Times.

По словам официальных лиц США, Россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. Как рассказал чиновник, РФ обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, поскольку испытывает огромные проблемы из-за введенных против нее санкций.

Администрация президента США надеется убедить Китай оказать давление на Путина, чтобы тот изменил свой курс в отношении Украины. В администрации Байдена считают, что можно отговорить Китай от увеличения помощи России.