Кое-кто в Европе пострадает: Россия угрожает военным ответом

В России пригрозили военным ответом на действия США в Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия считает неприемлемым размещение американского вооружения в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на брифинге по итогам российско-американских переговоров в Женеве.

По его словам, угроза размещения наступательного вооружения малой и средней дальности в Европе может потребовать от России некоего военного ответа.

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"Если США не откажутся от размещения потенциала, который очень стремительно развивается, то в скором времени где-то в Европе, возможно, это потребует некоего военного ответа со стороны России. Речь идет о решении ответить на подобную угрозу, руководствуясь нашими соображениями, и это может неизбежно вредить безопасности США и их европейских союзников", — подчеркнул он.

Также он отметил, что стоит брать во внимание то, что речь идет об одном из самых опасных районов размещения вооружений малой и средней дальности.

Предыстория

9 января представитель Пентагона Джон заявил, что США не планируют обсуждать с Россией сокращение войск и учений в Восточной Европе при условии согласия РФ уменьшить свои силы.

NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере нацбезопасности сообщил, что Вашингтон якобы готов обсуждать с Москвой сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она согласится также сократить свои силы.

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Также Рябков заявлял, что диалог между США и Россией по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей.

8 января стало известно, что представители США планируют предложить для обсуждения тему размещения ракет в Европе и масштабы военных учений на предстоящих переговорах с Москвой.