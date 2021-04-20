Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям выступил против COVID-паспортов для туристов

Эксперты считают, что требования доказательства вакцинации могут усугубить неравенство между людьми

В комитете Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям не поддерживают паспорт с обязательной вакцинацией против COVID-19 для иностранных туристов.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Эксперты рекомендуют не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда для международных путешественников.

"Государствам настоятельно рекомендуется признать, что требования доказательства вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать дифференцированной свободе передвижения", – сказали специалисты.

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В настоящее время пандемия привела к гибели более трех миллионов человек во всем мире.

Напомним, Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве в обеспечении совместимости украинского и европейского COVID-паспортов.

Как мы писали ранее, Министерство здравоохранения находится на финальной стадии разработки паспорта вакцинации. Документ смогут получить украинцы, которые сделают две прививки от коронавируса.