Компания Moderna разрабатывает вакцину против нового штамма коронавируса "Омикрон"

Уже в марте 2022 года компания планирует подать заявку на разрешение вакцины в США/Коллаж: Сегодня

Американская биотехнологическая компания Moderna начала разработку вакцины против нового штамма "Омикрон". Уже в марте 2022 года планирует подать заявку на разрешение в США.

Об этом сообщает The Guardian.

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Что говорят в компании?

Как рассказал президент Moderna Стивен Хоге, бустеры, которые будут содержать в себе гены, что нацелены против мутации, должны будут преодолеть ожидаемое снижение эффективности препарата.

Разработка вакцины

Компания Moderna уже начала разработку поливалентной вакцины, которая будет эффективной сразу против четырех различных вариантов коронавируса. Разработка препарата против штамма коронавируса "Омикрон" продлится в течение нескольких месяцев.

Закроет ли Украина границы из-за "Омикрона"?

Новый штамм "Омикрон" распространяется по миру. Пока точно не известно, усилят ли карантинные ограничения из-за новой вариации коронавируса, ведь "Омикрон" недостаточно изучен.

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В мире пока не понимают всей угрозы, которую может нести этот штамм.

"Если мы не будем видеть большей агрессивности этого вируса, то, в принципе, будут действовать все карантинные ограничения, действовавшие и при "Дельте", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В то же время глава Минздрава предполагает, что Украина может снова закрыть границы.

"Сегодня есть вакцины и есть препараты прямого действия. Мы принимаем определенные ограничительные меры. Некоторые страны закрываются. Пока существует определенная неизвестность. Все неизвестное довольно быстро станет известно. После этого будут принимать решение", — добавил министр.

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