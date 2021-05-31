Конец пандемии не за горами? Ученые нашли универсальную защиту от коронавируса

Исследователи считают, что антитело вырабатывается В-лимфоцитами, которые "запомнили" простудный коронавирус и активировались при заражении SARS-CoV-2

Ученые выявили универсальное антитело. Фото: коллаж "Сегодня"

Американские ученые обнаружили существование перекрестного иммунитета к COVID-19 и другим коронавирусным инфекциям, циркулирующим среди людей и вызывающим обычную простуду.



Об этом сообщается на сайте Института Скриппса.

Так называемое универсальное антитело нашли во время анализа образцов крови, собранных до пандемии, которые сравнивались с образцами пациентов с COVID-19.

"Универсальные антитела к коронавирусу могут стать отправной точкой для вакцин более широкого действия", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в более поздних тестах антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 – это коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой произошла в начале 2000-х годов.

Ученые уверены, что антитело вырабатывается В-лимфоцитами, которые "запомнили" простудный коронавирус и активировались при заражении SARS-CoV-2.

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"Еще один смертельный коронавирус, вероятно, снова появится в будущем, и когда это произойдет, мы хотим быть лучше подготовленными. Наша идентификация кросс-реактивного антитела против SARS-CoV-2 и более распространенных коронавирусов является перспективной разработкой на пути к вакцине или терапии широкого действия", — отметил иммунолог Деннис Бертон.

Эксперты также считают, что антитело связывается главным образом с устойчивой частью спайкового белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.

Напомним, ранее ученые заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире. Поэтому он может вызвать "мощный взрыв пандемии", с которым человечество еще не сталкивалось.

Также мы писали, что вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca защищают от новых штаммов коронавируса, в том числе индийского и британского. Однако для высокой эффективности необходимо ввести две дозы препарата.