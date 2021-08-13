Коронавирус накрывает Сидней. Город будут патрулировать военные

В Сиднее ввели жесткие ограничения из-за коронавируса. Коллаж "Сегодня"

В Австралии с понедельника, 16 августа, 200 дополнительных солдат будут патрулировать Сидней. Они будут следить за тем, чтобы люди соблюдали правила карантина. Такие меры приняли из-за того, что в городе стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.

Об этом заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, пишет Reuters.

Более 500 невооруженных военнослужащих уже помогают полиции Сиднея, в том числе следят за соблюдением требований в отелях и аэропортах.

"Министерство обороны готовится к развертыванию дополнительных 200 человек, начиная с понедельника (...) для оказания помощи полиции Нового Южного Уэльса", – сообщил представитель министерства обороны.

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Коронавирус накрывает Сидней

Несмотря на почти семинедельную изоляцию в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс сообщил о 390 новых случаях ковида. Большинство случаев фиксировали в городе. Также зарегистрировано два новых случая смерти, общее число летальных случаев за последнюю вспышку в штате достигло 38.

Некоторые штаты закрыли свои границы с Новым Южным Уэльсом или принудительно ограничили въезд, чтобы остановить распространение.

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