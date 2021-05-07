Коронавирус у каждого второго и 163 умирающих в час. Что творится в индийском COVID-аду?

Штат Гоа стал "рекордсменом" по количеству позитивных тестов на вирус, сданных за одни сутки – их оказалось больше половины, но все может быть еще хуже

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Заболеваемость коронавирусом в Индии продолжает бить рекорды – на этой неделе в стране обновили уже два мировых максимума заболевших за сутки.

Тем временем Австралия решилась принять своих граждан, застрявших в индийском COVID-аду, спустя неделю после введенного запрета им возвращаться.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за попытками индийцев взять под контроль вторую волну эпидемии коронавируса и реакцией мира на это.

Пробили COVID-"потолок"

Согласно данным Министерства здравоохранения Индии, в стране продолжает расти заболеваемость COVID-19 – 6 мая зафиксировали 414 188 новых случаев инфицирования. Это новый мировой рекорд и почти на 2 тыс. больше, чем днем ранее.

Таким образом, совокупное количество заболевших за все время эпидемии составляет почти 21,5 человек.

Кроме того, количество смертей от COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 3915 и теперь превышает 234 тыс. Таким образом, накануне от инфекции или сопутствующих болезней каждый час умирали более 163 человек.

Всего за прошедшую неделю в этой стране зарегистрировали 1,57 млн случаев заболевания и чуть более 15,1 тыс. смертей.

По состоянию на сегодняшний день хотя бы одну вакцину получили почти 165 млн индийцев.

Коронавирус у каждого второго

Каждый второй ПЦР-тест на коронавирус, который был сдан в штате Гоа 6 мая, оказался положительным.

Ссылаясь на министра здравоохранения штата Вишваджита Рейна, CNN сообщает, что позитивными в этот день оказались 51,4% тестов. Это абсолютный рекорд для Индии.

Поскольку это официальные данные, в действительности заболевших может быть еще больше.

На этом фоне Рейн не исключил введение в Гоа режима полной изоляции.

"Это то, что необходимо сделать сейчас ... Мы столкнулись с проблемой нехватки медицинского кислорода и другими проблемами. Нам нужно снизить процент положительных результатов. Это единственный путь вперед", – считает министр.

По данным Бюро информации и печати Гоа, по состоянию на 6 мая в штате провели около более 690 тыс. тестов.

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Фото: REUTERS/Niharika Kulkarni

Англия обеспокоена индийской мутацией

Здравоохранительные ведомства Великобритании внесли одну из разновидностей индийского штамма коронавируса в список "вызывающих обеспокоенность".

Об этом сообщили в службе общественного здравоохранения Англии, объяснив такое решение широким распространением варианта B.1.617.2 в Соединенном Королевстве.

По данным ведомства, за последнюю неделю количество случаев инфицированных индийской мутацией увеличилось с 202 до 520. В основном ее фиксируют в Лондоне и городе Болтон на северо-западе Англии. Около половины случаев при этом связаны с контактом с путешествующими лицами.

В службе общественного здравоохранения пришли к выводу, что этот вариант распространяется быстрее "оригинальной" версии вируса. Остальные характеристики вируса еще исследуются.

"В настоящее время имеется недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что любой из обнаруженных в Индии вариантов вызывает более тяжелое течение заболевания или снижает эффективность вакцин", – говорится в заявлении службе общественного здравоохранения.

Австралия отменяет "расистский" запрет

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о том, что гражданам страны разрешат вернуться из Индии – до конца месяца в эту страну направят три чартерных рейса для репатриации австралийцев.

Как сообщает Associated Press, из 9 тысяч австралийцев, которые зарегистрировались для возвращения из Индии, приоритет отдадут 900 людям из группы риска.

Но для посадки на рейс им придется сдать отрицательный экспресс-тест на антитела к COVID-19.

"Я уверен, что этого ждут все австралийцы", – говорит Моррисон.

По прилету из Индии всех граждан поместят на карантинную базу около города Дарвин на севере Австралии, где они проведут 14 дней.

В то же время, на возобновление коммерческих рейсов из Индии австралийцам в ближайшее время рассчитывать не стоит, уточнил премьер.

На прошлой неделе австралийские власти запретили гражданам возвращаться в страну менее чем через 14 дней после визита в Индию, что назвали расистским решением.

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