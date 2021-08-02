Коронавирус в Китае просочился из лаборатории – в США обнародовали доклад

Американские расследователи выяснили, откуда на самом деле взялся вирус, которых заразил весь мир

Версию о лабораторном происхождении коронавируса рассматривают всерьез. В США проводят расследование / Фото: Pixabay

В США обвиняют Китай в утечке коронавируса – главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол представил сегодня доклад, в котором говорится, что вирус просочился из лаборатории.

Об этом пишет Интерфакс.

Американский политик утверждает, что якобы есть доказательства, что коронавирус просочился из лаборатории Уханьского института вирусологии, а версию эпицентра его распространения с рынка – опровергает.

"Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов. Мы также считаем, что преобладание доказательств свидетельствует, что вирус действительно "просочился" из уханьского института, и это произошло где-то до 12 сентября 2019 года", – говорится в докладе.

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Американцы уверяют, что есть достаточные доказательства того, что ученые лаборатории китайского института при содействии американских экспертов и государственных фондов Китая и США работали над модификацией коронавирусов, и эти работы могли быть секретными.

Как сообщали новости "Сегодня", эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые с января расследовали происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в Китае, допускают, что он мог появиться гораздо раньше, чем считается. При этом Пекин отрицает, что COVID-19 начал распространяться еще в октябре 2019 года.

Еще год назад утечка вируса из лаборатории выглядела как одна из теорий заговора. Считалось, что вирус впервые передался человеку от летучей мыши. Первые случаи заболевания связывали с рынком морепродуктов в Ухане. Читайте в нашем материале, почему версия утечки SARS-Cov-2 из лаборатории теперь не бред.