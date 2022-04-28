Кортеж премьер-министра Армении Пашиняна насмерть сбил беременную женщину

ДТП произошло 26 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна насмерть сбил беременную женщину. Жизнь жертвы и ее ребенка спасти не удалось.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Реклама

Подробности

Инцидент произошел 26 апреля в Ереване на перекрестке улиц Пароняна и Лео, в результате погибла 28-летняя Сона Мартиросян, которая была одним из учредителей организации "Support Our Heroes" и руководителем программ информационного центра "Тевер", который строится в Нагорном Карабахе.

Почти сутки после происшествия заместитель главы аппарата премьер-министра заявил, что во время ДТП с участием кортежа Пашинян находился в одном из авто — в момент наезда автомобиль премьер-министра находился примерно в 100-150 метрах от места происшествия, и премьер не знал о том, что произошло.

По словам представителя премьера, Пашинян заметил "упавшую женщину" и указал вызвать ей скорую помощь, а после того, как узнал, что наезд совершил "автомобиль сопровождающего батальона Дорожной полиции", дал указания "министру здравоохранения и правоохранительным органам".

Реклама

Спустя несколько часов после смертельной аварии полицейские сообщили, что автомобиль Toyota Prado, который сбил женщину, находился на службе, не упомянув, что он сопровождал кортеж главы армянского правительства. Затем Следственный комитет Армении заявил, что командир офицерской роты, которая сопровождала кортеж, находился за рулем и после инцидента покинул место ДТП, вернувшись туда только спустя два часа. Его задержали по подозрению в оставлении места аварии и нарушении требований безопасности дорожного движения, которое привело к гибели человека.

Внук путиниста Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП

Внук режиссера и актера, поддерживающего войну в Украине, Никиты Михалкова попал в серьезную аварию.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Подмосковье. 19-летний Петр Михалков был госпитализирован с сотрясением мозга.

Реклама

"Житель Москвы 2003 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, врезался в дерево, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадали водитель машины и двое пассажиров — парень 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Читайте также