Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку "черного грибка"

В Индии у переболевших COVID-19 зафиксировали вспышку мукоромикоза – медики считают, что это из-за стероидов, которые снижают иммунитет

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

В Индии подавляющая иммунитет терапия коронавирусной инфекции привела к вспышке редкой болезни – мукоромикоза. Смертность от нее составляет около 50%.

Об этом сообщает BBC.

Медики сообщают о целой серии случаев болезни среди переболевших ковидом. Лечение "черного грибка" слишком дорого для небогатых пациентов. Например, больница Сион в Мумбаи сообщила о 24 случаях за последние два месяца, тогда как за последний год было всего шесть.

11 пациентам пришлось лишиться глаза, 6 умерли. Большинство пациентов – диабетики среднего возраста, у них выявили грибок через две недели после выздоровления от COVID-19.

Также вспышки были в Мумбаи, Бангалоре, Хайдарабаде, Дели и Пуне.

"Мы уже наблюдаем здесь два-три случая в неделю. Это кошмар внутри пандемии", – сказала доктор Ренука Бреду.

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Что известно о "черном грибке"?

Инфекция поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасной для жизни у диабетиков или людей со слабым иммунитетом. Врачи считают, что болезнь может быть вызвана препаратами, жизненно необходимыми для лечения тяжелобольных COVID-19.

Эти стероиды уменьшают воспаление легких и, по-видимому, помогают предотвратить повреждения, которые могут возникнуть в режиме активной борьбы с коронавирусом. Но также они снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови. Считается, что падение иммунитета может спровоцировать случаи мукормикоза.

Пациенты, страдающие грибковой инфекцией, обычно имеют симптомы заложенности носа и кровотечения из носа, опухоль и боль в глазу, опущение век, нечеткость зрения и, наконец, его потерю. Вокруг носа могут быть черные участки кожи.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Индии продолжает бить рекорды – на прошлой неделе в стране обновили уже два мировых максимума заболевших за сутки.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи Индии, где продолжается COVID-апокалипсис.