"Ковидный" скандал: в Норвегии за нарушение карантина оштрафовали премьера

Она нарушила правила во время празднования 60-летия

В Норвегии премьер-министра королевства Эрну Солберг оштрафовали на 20 000 крон ($2350) за нарушение карантина во время празднования 60-летия.

Об этом сообщает Вloomberg.

Почему к премьеру применили наказание

Эрна Солберг устроила гуляние в разгар пандемии. Она признала, что нарушила национальные правила. Ведь в праздновании дня рождения участвовало больше людей, чем было разрешено карантинными ограничениями.

Отметим, что подобные обстоятельства обычно не влекут за собой штраф, но полиция предложила, чтобы премьер-министр страны придерживался более высоких стандартов.

"Несмотря на то, что закон одинаков для всех, не все одинаковы", - заявил репортерам сотрудник полиции Оле Саевруд.

Хотя оплошность Солберг не вызвала призывов к ее отставке, она вполне может подорвать ее популярность. Например, в соседней Швеции рейтинг одобрения премьер-министра Стефана Лофвена резко упал после того, как он был пойман в походе по магазинам без маски.

"Солберг является ведущим выборным представителем страны и неоднократно выступала перед правительственными решениями о мерах по борьбе с пандемией. Поэтому считается уместным ответить штрафом, чтобы поддержать доверие общества к правилам инфекционного контроля", - сказал Саевруд.

Что произошло

Журналистам стало известно, что 25 и 26 февраля Солберг отмечала свое 60-летие в семейном кругу на горнолыжном курорте Гейло, который расположен на юге Норвегии. В ее Instagram даже появились снимки с мужем с заснеженных вершин.

Эрна Солберг. Фото: instagram.com/erna_solberg Реклама

При этом они дважды собирались на ужин, на котором было более 10 человек, что, согласно действующим эпидемиологическим ограничениям, запрещено.

Сама Солберг заявила, что в тот момент не осознавала факт нарушения закона.

"Я каждый день рассказываю норвежцам об инфекционном контроле и должна была лучше знать правила. Но я недостаточно хорошо проверила правила и поэтому не осознала, что семейные собрания по более десяти человек – это нарушение", – так Солберг прокомментировала случившееся и принесла свои извинения.

На этом фоне 19 марта в полиции Норвегии заявили о начале расследования. Результаты проверки передадут в прокуратуру, которая примет окончательное решение насчет возможной правовой санкции.

Напомним, что в начале месяца власти страны заявили о готовящемся ужесточении карантинных ограничений в королевстве.

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А позже страна отказалась применять вакцину от AstraZeneca в национальной иммунизационной кампании из-за риска образования тромбов.

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