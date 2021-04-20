Крематории работают круглосуточно. В Индии 1,5 миллиона случаев COVID-19 за неделю

Индия уходит в крутое пике из-за ситуации с коронавирусной эпидемией – в стране уже неделю каждый день фиксируют больше 200 тысяч новых заболевших

Более 200 тысяч инфицированных в сутки, почти 1,5 миллиона за неделю – с такими чрезвычайно высокими показателями заболеваемости COVID-19 столкнулась Индия.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Анна Левицкая.

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Сейчас страна занимает первое место в мире по количеству заболевших в сутки, а в ее столице Дели ввели жесткий локдаун. В ближайшую неделю работать разрешено только правительственным учреждениям, больницам, аптекам и продуктовым магазинам.

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Власти надеются таким образом хотя бы немного приостановить распространение вируса и разгрузить медучреждения – пока они переполнены, коек с кислородом на всех не хватает.

"Система здравоохранения Дели уже не в состоянии принять новых пациентов в большом количестве. Без локдауна, боюсь, нас ждет трагедия. Мы не хотели бы, чтобы люди лежали в коридорах больниц или умирали на улицах", – говорит председатель совета министров национальной столичной территории Дели Арвинд Кеджривал.

Напомним, что за все время пандемии в Индии обнаружили 15,3 млн случаев COVID-19 – больше только в США.

Кроме того, а более 180,5 тысяч человек умерли от последствий вирусной инфекции. При этом даже эти шокирующие данные могут быть заниженными, поскольку из крематориев поступает информация о многократно увеличенной количестве сжигаемых трупов. В связи с этим некоторые из них работают круглосуточно.

Впрочем, это не остановило паломников-индуистов от участия в фестивале Кумбха-мела, в ходе которого они совершали ритуальные омовения в реке Ганг.