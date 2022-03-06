Кремль хочет поссорить наши народы: белорусские журналисты обратились к украинцам

Журналисты из беларуси поддержали Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусские журналисты записали обращение к украинцам. Лидеры независимых белорусских СМИ обратились с желанием рассказать, чем Беларусь отличается от Беларуси, что произошло со страной после выборов 2020 года, и как рядовые белорусы переживают войну с Украиной и пытаются ее остановить.

"Дорогие украинцы, сегодня мы получаем много свидетельств от наших читателей о том, что в Украине отношение к простым белорусам радикально изменилось. Одна из целей кремлевского режима — поссорить наши нации. Это кремль уже делает при содействии своего помощника Алексанра Лукашенко. Мое главное чувство этих дней — бесконечный стыд за то, что поя страна принимает участие в агрессии против любимой Украины", — говорят журналисты.

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Обращающиеся отметили мужество украинского народа, который противостоит врагу.

"Мы знаем, что происходит в Украине. Мы знаем о войне, о том, что они убивают ваших людей, что разрушают ваши города. Нам очень больно за вас и мы всем сердцем вместе с вами. Дорогие! Настоящие белорусы с вами. Мы бесконечно переживаем вашу трагедию и восхищаемся мужеством, которое вы показываете всему миру. Эти два безумных совковых деда творят сейчас очень страшное зло, и это зло должно быть наказано. Многие белорусы сейчас находятся в Украине и воюют на вашей стороне", — рассказали они.

Украинцам напомнили, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не может представлять точку зрения Беларуси на события в Украине.

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"Я хочу рассказать вам про Белорусь, про то, что случилось с нашей нацией за последние несколько лет. Александр Лукашенко получил максимум 20% голосов. Этот человек никак не может представлять Беларусь. Именно потому, что он набрал так мало, а так много писал в газетах, миллионы людей вышли на улицы в 2020 году. Людям плюнули в лицо, и они не могли это терпеть. Но махина тоталитарного режима, наемники, которых готовил Лукашенко, смогли этот протест задушить. Белорусское общество изнасиловано, разгромлено, сидит в тюрьме или выехало за границу", — рассказали журналисты.

Они заверили, что белорусы против войны и изо всех сил хотят, чтобы она прекратилась.

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Ситуация в Украине 6 марта