Кремлевский олигарх под запись заявил, что у Путина рак крови – журнал New Lines

Владимир Путин может быть тяжело болен. Коллаж "Сегодня"

Близкий к Кремлю олигарх записал на пленку заявление о том, что президент "тяжело болен раком крови".

Об єтом говорится в статье журнала New Lines Magazine.

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24 февраля началось его вторжение в Украину, ухудшающееся здоровье 69-летнего президента России стало предметом лихорадочных спекуляций — спекуляций, значение которых пресс-секретарь Дмитрий Песков снижает, ссылаясь на "отличное" здоровье Путина.

Борис Карпичков, перебежчик из КГБ в Великобританию (и бывший офицер Второго главного управления, специализирующийся на контрразведке), считает, что его бывший коллега-шпион, которому уже за 60, страдает болезнью Паркинсона, а также "многочисленными" другими заболеваниями, включая слабоумие.

"Он или является, или, по крайней мере, ведет себя как сумасшедший и одержимый параноидальными идеями" — сказал Карпичков газете Руперта Мердока Sun, сравнив Путина в этом отношении со Сталиным, который перенес как минимум один инсульт.

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Telegram-канал под названием Генерал СВР, который якобы ведет бывший офицер Службы внешней разведки России, заявил, что Путину в ближайшем будущем предстоит операция из-за неустановленной формы рака, и что пока он будет находиться на операционном столе, его временно заменит жестокий Николай Патрушев, секретарь Совета национальной безопасности России, бывший сотрудник КГБ и давний директор одного из его агентств-преемников. Патрушев, как задокументировано New Lines, также является одним из самых ястребиных идеологов режима.

New Lines получили аудиозапись близкого к Кремлю олигарха, который описывает Путина как "тяжело больного раком крови", хотя тип рака крови не уточняется. Излишне говорить, что мы не можем независимо подтвердить это утверждение, поскольку доступ к медицинским картам Путина трудно получить, что является общеизвестным. Но запись представляет собой редкое свидетельство человека, имеющего доказанные связи с российским правительством, о том, что его фанатичный диктатор вполне может быть серьезно болен. И олигарх понятия не имел, что его записывают.

Известно, что Путин получил несколько травм спины с тех пор, как впервые стал президентом России в 2000 году. Он упал с лошади во время своего первого президентского срока. По словам источника, цитируемого Проектом, этот несчастный случай на некоторое время вывел его из строя. Также на последних видео можно заметить, что он хромает, что является заметной особенностью его появлений на публике, так что пресс-служба Кремля в какой-то момент запретила государственным информационным агентствам упоминать об этом. Он также неприятно упал на хоккейном матче в Сочи в мае 2017 года после того, как другой игрок сбил его с ног. Тогда Сим, ортопед-травматолог, восемь дней оставался рядом с резиденцией Путина.

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Плохое здоровье президента также считается причиной его длительных отсутствий в центре внимания, начиная с 2012 года.

Как санкции Запада бьют по России

Война против Украины, а также мощные западные санкции запустили процесс регрессии российской экономики. Падение ВВП РФ за 2022 год может составить 14,8%, считают американские экономисты.

Больше всего ВВП России пострадает от вывода прямых иностранных инвестиций союзников (12,53%). Кроме того, экономике России серьезно навредит торговое эмбарго.

В частности, США в апреле приняли пакет санкций против России, который предусматривал ограничения для ряда крупных компаний. В списке оказались Сбербанк, Альфа-Банк, а также физические лица, в том числе дочери Владимира Путина и Сергея Лаврова, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин и члены Совбеза РФ.