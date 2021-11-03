Крушение Ан-12 в России: среди погибших могли быть украинцы

Экипаж состоял из граждан трех стран. Фото: коллаж "Сегодня"
Экипаж разбившегося под Иркутском самолета Ан-12, предположительно, состоял из граждан Беларуси, России и Украины.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на авиакомпанию "Гродно".
Авиаперевозчик подтвердил агентству, что это воздушное судно принадлежит ему.
"Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находились 7 человек", – отметили в компании.
На месте крушения спасатели нашли пока четыре трупа.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) в своем Telegram опубликовал список тех, кто был на борту. По его данным, вторым пилотом был украинец Олег Щучко. Также в самолете был еще один украинец Александр Чуприненко.
Реакция МИД Украины
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что информация о возможном наличии граждан Украины на борту потерпевшего крушение самолета в России проверяется.
Что известно
Самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19:45 по местному времени, заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся.
Жертвами крушения стали семь человек. На борту воздушного судна находились только члены экипажа.
По предварительным данным, разбившийся Ан-12 доставлял продукты на Чукотку.
Новости последних авиакатастроф:
- За август в России разбились сразу три военных самолета.
- 12 сентября в Иркутской области России разбился пассажирский самолет L-410, на котором вместе с экипажем летело 16 человек.
- 23 сентября в России разбился самолет Ан-26. Тогда катастрофа произошла в Хабаровском крае.