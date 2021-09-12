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Крушение самолета в России: опубликован список пассажиров

Юлия Безпечная
12 сентября, 21:15
По неподтвержденным данным при жесткой посадке пассажирского самолета в Иркутской области погибли от одного до трех человек, опубликован список пассажиров

В России разбился пассажирский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

На пассажирском самолете L-410, который совершил жесткую посадку под Иркутском (Россия), летело 14 пассажиров и двое членов экипажа. На данный момент официально сообщается об одном погибшем.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, в Единой дежурной диспетчерской службе России РИА "Новости" сообщили, что при жесткой посадке в Иркутской области погиб один человек. В то же время по информации телеграм-канал "112", погибло трое человек.

Также опубликовали список летевших на самолете пассажиров и членов экипажа.

Члены экипажа:

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  1. Махнутин Николай
  2. Черненко Владимир

Пассажиры:

  1. Андреев Александр, 1979
  2. Бужинская Илона, 1998
  3. Гужва Виталий, 1985
  4. Карнаухов Вадим, 1975
  5. Кокшарова Людмила, 1998
  6. Кононов Вадим, 1973
  7. Кудына Антон, 1986
  8. Полулях Елена, 1973
  9. Попович Татьяна, 1978
  10. Сафонова Ольга, 1957
  11. Семенова Ольга, 1975
  12. Слесарева Анастасия, 1993
  13. Тараканов Владимир, 1977
  14. Широков Александр, 1973

Кто именно из пассажиров погиб, пока не сообщается.

Напомним, появилось первое видео с места крушения пассажирского L-410 под Иркутском. Кроме того, по словам очевидцев, L-410 упал на деревья и первыми на помощь к людям пришли двое местных жителей, один из которых оказался врачом.

Мы также писали, что только за август в России разбились сразу три военных самолета.

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