Крушение самолета в России: опубликован список пассажиров

В России разбился пассажирский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня
На пассажирском самолете L-410, который совершил жесткую посадку под Иркутском (Россия), летело 14 пассажиров и двое членов экипажа. На данный момент официально сообщается об одном погибшем.
Об этом сообщают российские СМИ.
Так, в Единой дежурной диспетчерской службе России РИА "Новости" сообщили, что при жесткой посадке в Иркутской области погиб один человек. В то же время по информации телеграм-канал "112", погибло трое человек.
Также опубликовали список летевших на самолете пассажиров и членов экипажа.
Члены экипажа:
- Махнутин Николай
- Черненко Владимир
Пассажиры:
- Андреев Александр, 1979
- Бужинская Илона, 1998
- Гужва Виталий, 1985
- Карнаухов Вадим, 1975
- Кокшарова Людмила, 1998
- Кононов Вадим, 1973
- Кудына Антон, 1986
- Полулях Елена, 1973
- Попович Татьяна, 1978
- Сафонова Ольга, 1957
- Семенова Ольга, 1975
- Слесарева Анастасия, 1993
- Тараканов Владимир, 1977
- Широков Александр, 1973
Кто именно из пассажиров погиб, пока не сообщается.
Напомним, появилось первое видео с места крушения пассажирского L-410 под Иркутском. Кроме того, по словам очевидцев, L-410 упал на деревья и первыми на помощь к людям пришли двое местных жителей, один из которых оказался врачом.
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