"Крым – российский". В Копенгагене перед матчем Дания – РФ разрисовали памятник Шевченко

Разрисованный памятник Шевченко. Фото из соцсети
В столице Дании разрисовали памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко в цвета российского флага. Это сделали в Копенгагене накануне матча между сборными России и Дании.
Фото испорченного постамента опубликовал местный житель Uffe Gardel в Facebook.
Также нарушители написали на постаменте: "К черту НАТО, Крым – российский". В комментариях местные жители возмущались хулиганством и уже назвали людей, которые могли это сделать.
Разрисованный памятник Шевченко. Фото из соцсети
Отметим, памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене открыли в сентябре 2010 года. Он находится у озера в центре парка Эстре Анлег – неподалеку от известной достопримечательности скандинавской архитектуры эпохи Ренессанса – замка Розенборг.
Напомним, поединок последнего тура стартует 21 июня в 22:00 в столице Дании, где хозяева турнира проиграли два матча и теперь имеют последний шанс на плей-офф.
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