"Крым – российский". В Копенгагене перед матчем Дания – РФ разрисовали памятник Шевченко

Местные жители возмущаются действиями хулиганов и подозревают, что это могли сделать жители РФ, которые приехали на матч

Разрисованный памятник Шевченко. Фото из соцсети

В столице Дании разрисовали памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко в цвета российского флага. Это сделали в Копенгагене накануне матча между сборными России и Дании.

Фото испорченного постамента опубликовал местный житель Uffe Gardel в Facebook.

Также нарушители написали на постаменте: "К черту НАТО, Крым – российский". В комментариях местные жители возмущались хулиганством и уже назвали людей, которые могли это сделать.

Разрисованный памятник Шевченко. Фото из соцсети

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Отметим, памятник Тарасу Шевченко в Копенгагене открыли в сентябре 2010 года. Он находится у озера в центре парка Эстре Анлег – неподалеку от известной достопримечательности скандинавской архитектуры эпохи Ренессанса – замка Розенборг.

Напомним, поединок последнего тура стартует 21 июня в 22:00 в столице Дании, где хозяева турнира проиграли два матча и теперь имеют последний шанс на плей-офф.

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