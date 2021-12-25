Курц нашел работу в Силиконовой долине – СМИ

Курц не комментировал свое трудоустройство. Коллаж "Сегодня"

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц будет работать в американской компании, вероятно, в Силиконовой долине.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

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В частности, сообщается, что Курц подписал контракт в частном секторе. По информации Kronen-Zeitung, это должна быть менеджерская работа в Силиконовой долине, Курц начнет работать там с февраля. Многие крупные высокотехнологичные, ИТ и интернет-компании имеют свои штаб-квартиры в регионе к югу от Сан-Франциско.

В какой компании будет работать бывший канцлер, пока неизвестно. Курц не комментировал свое трудоустройство. В Twitter он написал свои рождественские поздравления на английском.

2 декабря Себастьян Курц, почти два месяца назад покинувший должность канцлера из-за коррупционного расследования против него, заявил, что уходит с поста лидера партии и вообще из политики.

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Напомним, Себастьян Курц заявил, что он готов к передаче власти после вынесения вотума недоверия его правительству.

27 мая 2020 года нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Президент Австрии теперь должен будет назначить канцлера, чтобы сформировать правительство, которое сможет заручиться поддержкой парламента до следующих национальных выборов, которые должны состояться в сентябре 2019 года. Это первый случай, когда парламент сместил канцлера страны, начиная с 1945 года.