Латвия потролила истеричку Захарову фразой Путина

Хотела поддержки, получила троллинг / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Нынче даже с российскими чиновниками высокого ранга никто не церемонится и они получают достойный отпор на свои притязания на что-то украинское. Так произошло с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой, которая впала в истерику после внесения в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО борща, как украинского национального блюда. И на свою истерику получила ответ от главы МИДа Латвии Эдгардса Ринкевичса.

Что произошло

Захарова в своем пропагандистском Telegram-канале заявила, что украинский борщ впервые был упомянут, как русский.

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"Приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено всё. Что следующее? Признание свинины "украинским национальным продуктом?" – написала Захарова.

На что Эдгардс Ринкевичс на своей странице в Твиттере ответил словами международного преступника Владимира Путина, которые относились к проевропейской позиции Украины.

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Ситуация