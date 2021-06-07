Литва начала выдавать цифровые COVID-сертификаты ЕС

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С сегодняшнего дня, 7 июня, Литва начала выдавать цифровой ковид-сертификат Евросоюза тем, кто переболел коронавирусом, вакцинировался, или сдал тест на COVID-19.
Об этом сообщает издание Delfi.
Таким образом ожидается, что цифровой ковид-сертификат ЕС упросит процедуры проверки на пограничных пунктах.
Каждая из стран может устанавливать собственные требования. Тем не менее дополнительные ограничения не применяются в отношении привитых от коронавируса спустя:
- неделю после вакцинации второй дозой Pfizer;
- две недели после второй дозы Moderna;
- 15 суток после второй дозы AstraZeneca;
- две недели после дозы Johnson & Johnson.
Также ограничения не применяются для тех, кто переболел коронавирусом (если не прошло 180 дней с момента диагноза).
Тем временем в Украине одобрение Всемирной организацией здравоохранения вакцины от коронавируса CoronaVac, которой прививают и украинцев, позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок этим препаратом.
Также напомним, в Минздраве сообщили, что сразу после прививки второй дозой вакцины от COVID-19 украинцы смогут получить международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме.
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