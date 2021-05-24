Лукашенко доигрался. ЕС готов закрыть ависообщение с Беларусью

Сегодня страны ЕС рассмотрят вопрос остановки полетов европейских авиакомпаний в Беларусь

ЕС готов наказать Лукашенко за инцидент с самолетом

Cтраны Европейского Союза готовы к остановке авиасообщения с Беларусью после инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержания журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

Об этом сообщила Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Возможность остановки полетов европейских авиакомпаний и наземных перевозок между Беларусью и Евросоюзом ЕС рассмотрит в понедельник, 24 мая.

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По данным СМИ, фракция Европейской народной партии – крупнейшая в Европарламенте – призвала ЕС полностью прекратить авиасообщение с Беларусью.

Как известно, саммит Евросоюза был запланирован ранее на 24-25 мая в Брюсселе, на нем планировали обсудить проблемы пандемии коронавируса и отношения с Россией. После инцидента с самолетом в повестку дня решили внести вопрос о санкциях против Беларуси.