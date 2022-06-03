Лукашенко начал торг с ООН для разблокировки экспорта украинского зерна

Лукашенко торгуется с генсеком ООН за экспорт украинского зерна. / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гуттеришем. Он предложил "помочь" с вывозом зерна с территории Украины. В то же время, Лукашенко не забыл о выгоде и для себя.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал ONT NEWS.

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Лукашенко заявил, что Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию своей страны. Также он уверил, что готов оказывать всяческую помощь по перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности.

Самопровозглашенный президент Беларуси предложил генсеку ООН переговоры с участием Украины и балтийских стран (готовых предоставить порты).

Лукашенко не забыл о выгоде и для себя

При этом для Беларуси главное, как было обозначено в разговоре, чтобы эти порты (Германии, Польши, балтийских стран) были открыты и для белорусских товаров. То есть, чтобы создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси.

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Гутерриш попросил небольшую паузу в несколько дней, чтобы обсудить такое предложение с другими странами.

Напомним, 16 мая стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Взамен он предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси.

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