Лукашенко проведет военные учения у границ Украины: дата

Александр Лукашенко инициировал учения у границ Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко инициировал проведение военных учений в Гомельской области, которая граничит с Киевской и Черниговской областями Украины. Учения назначены на конец июня.

Как сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА, в Гомельской области "с 22 июня по 1 июля пройдут плановые учения с военными комиссариатами".

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Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов рассказал, что "речь идет о плановых мобилизационных учениях", которые "традиционно проводятся для повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных".

Военком сообщил, что в период учений будет ограничено движение на отдельных территориях, прилегающих к военным объектам. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области.

В Жлобинском районе Беларуси с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы военнообязанных из состава территориальных войск.

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"В этот период будут отрабатываться вопросы организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мероприятий военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами", – рассказал Кривоносов.

Беларусь развернула "Искандеры" недалеко от границы с Украиной

По данным Генштаба ВСУ, Беларусь переместила дивизион ОТРК "Искандер-М" в район населенного пункта Лунинец Брестской области. Этот регион граничит с Ровенской областью Украины. А город Лунинец расположен менее чем в 250 километрах от Польши.

Таким образом, для Украины сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории Республики Беларусь.

Как известно, максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" может составлять не менее 500 км (объявленная), а по экспертным оценкам, может достигать 700 км.