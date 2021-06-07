Лукашенко учредил праздник в день вторжения Советского Союза в Польшу

Александр Лукашенко / Фото: Reuters
В Беларуси, где произошел инцидент с "пиратской посадкой" самолета, учредили так называемый День народного единства, который теперь будет отмечаться 17 сентября, в день вторжения Советского Союза в Польшу.
Соответствующий указ подписал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба администрации.
Почему именно 17 сентября – День народного единства?
Этот день якобы стал "актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора".
У Лукашенко также заявили, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой отечественной войны".
Ранее Лукашенко подвел итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Во время встречи он просил его помочь попасть в Крым через Россию, а уже по возвращении в Минск даже обратился с этим же вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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