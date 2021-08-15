Люди ищут своих родных. На Гаити из-за землетрясения погибли более 300 человек (фото, видео)

На западе страны произошло землетрясение силой 7,2 балла / Фото: коллаж "Сегодня"

На Гаити произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли не менее 304 человек и более 1800 получили ранения. Власти уже заявили, что регионам нанесен "большой ущерб", и объявили чрезвычайное положение на месяц.

Об этом сообщает ВВС.

Что произошло?

На западе страны произошло землетрясение силой 7,2 балла. Из-за него обвалились здания, включая церкви и отели.

По данным Геологической службы США эпицентр землетрясения находился примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. А тремор ощущался в густонаселенной столице Порт-о-Пренс и в соседних странах.

"Многие дома разрушены, люди мертвы, некоторые находятся в больнице", – сказала живущая недалеко от эпицентра Кристелла Сент-Илер.

Премьер-министр Ариэль Генри заявил, что власти мобилизовали команду для работы по оказанию помощи.

"Самое главное – восстановить как можно больше выживших под завалами. Мы узнали, что местные больницы, в частности больницы Ле-Ке, переполнены ранеными и сломанными людьми", – сказал он.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy

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Что говорят очевидцы?

"Медленно, сильно и в течение очень долгих секунд земля на Гаити сотрясалась 14 августа 2021 года около 8:30 утра", – написал главный редактор гаитянской газеты Le Nouvelliste Франц Дюваль.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy

По его словам, две гостиницы были среди разрушенных зданий в городе Ле-Ке, а местная больница переполнена. Также, большинство церквей и отелей на южном побережье рухнули или получили серьезные повреждения.

"Улицы наполнены криками. Люди ищут родных или ресурсы, медицинскую помощь, воду", – сказал глава епископальной церкви в Ле-Ке Архидьякон Абиад Лосама.

А 34-летняя жительница столицы Порт-о-Пренс рассказала журналистам, что ее разбудило землетрясение и что ее кровать тряслась.

"Я проснулся, и у меня не было времени надеть обувь. Мы пережили землетрясение 2010 года, и все, что я мог сделать, это бежать. Позже я вспомнил, что мои двое детей и мама все еще были внутри. Мой сосед вошел и велела им выйти. Мы побежали на улицу", – сказала она.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy

Реакция США

"В то время, которое уже является трудным для народа Гаити, я опечален разрушительным землетрясением", – сказал президент США Джо Байден.

Он заявил, что USAID будет работать над поддержкой усилий по "оценке ущерба и помощи в восстановлении тех, кто был ранен, и тех, кто теперь должен восстанавливать".

В то же время, ранее геологическая служба США предупреждала, что землетрясение может привести к гибели и ранениям тысяч людей. Кроме того, по ее наблюдениям, в регионе ощущалось несколько афтершоков, в том числе один магнитудой 5,8.

Отметим, что землетрясение на Гаити произошло на фоне политического кризиса в стране после убийства ее президента в прошлом месяце.

Напомним: