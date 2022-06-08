МАГАТЭ – еще один инструмент Путина

Украине приходится выгрызать свои интересы в том числе в МАГАТЭ, где много агентов Путина / Коллаж "Сегодня"

Ряд ведущих стран Европы не только вяло реагируют на продолжающийся геноцид украинцев со стороны армии России, здесь практически полностью игнорируют ядерную угрозу в связи с захватом оккупантами крупнейшей на континенте Запорожской АЭС. И это происходит на фоне того, что Европа в 1986 году пережила Чернобыльскую аварию. Возможно такая расслабленность европейский политиков связана с тем, что есть международная организация, которая должна сделать, чтобы атом не вышел из-под контроля – Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако в вопросе Запорожской АЭС эта организация демонстрирует заигрование в российским захватчиком.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему МАГАТЭ оказалось настолько недееспособным органом, что над большей частью Восточного полушария вновь нависла серьезная ядерная угроза.

Реклама

Что такое МАГАТЭ

Международная организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии (сокращенно МАГАТЭ) была основана в 1957 году со штаб-квартирой в Вене. Это отдельная структура контроля при Организации Объединенных наций (ООН).

Согласно Уставу, основными целями деятельности МАГАТЭ является:

контроль за мирным использованием атомной энергии,

контроль за тем, чтобы атомная энергия не использовалась в военных целях.

Одной из важных функций Агентства является обеспечение того, что ядерные материалы и оборудование прямого и двойного использования не будут использоваться для военных целей.

Реклама

Ситуация с Запорожской АЭС

Казалось бы, сам Устав МАГАТЭ требует, чтобы эта организация первой взяла под свой контроль происходящее на Запорожской АЭС сразу, как только туда въехали солдаты Путина на танках. Это произошло в начале марта. Однако до сих пор от МАГАТЭ нет адекватной реакции на захват вооруженными людьми опасного объекта.

В венском офисе Агентства даже вяло отреагировали на тот факт, что в ночью на 4 марта российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В результате начался пожар.

Ноль реакции было на то, что управление Запорожской АЭС взяли на себя представители чужой страны – "Росатома". Хотя представители украинского "Энергоатома" обратили внимание МАГАТЭ, что российский концерн таким образом нарушает все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности.

Реклама

Также был проигнорирован инцидент от 14 марта, когда российские военные взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС, у руин ранее обстрелянного ими же учебно-тренировочного центра на территории станции.

Скандал

Нынче выяснилось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси решил таки приехать на оккупированную станцию. Причем он солгал по поводу того, кто же его туда пригласил.

По версии Гросси, на прошлой неделе украинское правительство якобы пригласило его возглавить экспертную миссию на Запорожскую АЭС. И он согласился.

"У нас самая большая в Европе атомная электростанция отключена от системы передачи данных о состоянии ядерных материалов, поэтому мы едем в Запорожье. По приглашению Украины", – написал Гросси в Твиттере.

К слову, отключение произошло еще 10 марта!

Однако в "Энергоатоме" другая правда. "Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси снова лжет... Это сообщение от главы МАГАТЭ мы рассматриваем как очередную попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимировать там пребывание оккупантов и по сути одобрить все их действия", – говорится в сообщении украинского ведомства.

Что происходит

Рафаэль Гросси является аргентинцев. Однако первый его заместитель – руководитель департамента ядерной безопасности – россиянин Михаил Чудаков. В 2019 году он сменил на этом посту еще одного выходца из "Росатома". Такая преемственность дала им возможность ввести в структуры МАГАТЭ людей с паспортами РФ.

Также Россия является одним из основных доноров МАГАТЭ. Согласно открытым источникам, в 2021-2023 годах Москва вносит добровольные взносы в Фонд технического сотрудничества МАГАТЭ до 2,072 млн евро ежегодно. Плюс Россия активно принимает участие в Программах МАГАТЭ, в которые также делает щедрые взносы, иногда по 0,5 млн евро.

До войны в Украине это было необходимо России для того, чтобы облегчить получение необходимых разрешительных документов на строительство АЭС в разных странах мира. Например, сейчас "Росатом" строит в Турции АЭС "Аккую". На переговоры, проектирование и лицензирование этого проекта у россиян ушло 8 лет.

Еще одну станцию на два энергоблока "Росатом" строит в Бангладешь. Запуск АЭС "Руппур" планировался на 2023 год. Также достраивает дополнительные энергоблоки на индийской АЭС "Куданкулам".

В целом Россия строит АЭС по всему миру, активно прибегая к необходимым для их запуска экспертизам Агентства.

Итог

Сейчас, как утверждают эксперты, широкое лобби Москвы в МАГАТЭ будет тормозить любое решение в пользу Украины. Это же лобби не даст быстро исключить Россию из этой организации за то, что ее военные захватили Чернобыльскую и Запорожской АЭС.

"Устранить Россию или какую-либо другую страну из МАГАТЭ невозможно. Такой вариант в уставе агентства не предусмотрен", — апеллирует постоянный представитель России при организации Михаил Ульянов.

"Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию с МАГАТЭ, или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике", — сообщала ранее журналистам советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Сайт "Сегодня" сообщал, что в конце апреля в МАГАТЭ признали, что полеты ракет РФ над АЭС в Украине могут обернуться ядерной катастрофой. Также глава МАГАТЭ выражал встревоженность ситуацией на ЧАЭС после отхода оккупантов. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь с захваченной оккупантами Запорожской АЭС.