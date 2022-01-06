"Махина на триллионы долларов": названа главная цель армии РФ в Казахстане

У России много интересов в Казахстане / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Россия вошла в Казахстан, руководствуясь своими интересами. Далее Москва будет заниматься расширением своего влияния в этой стране и получением интересных для нее объектов. А попросить ее уйти будет не так-то просто.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Стариков.

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Что интересно Кремлю

"Космодром Байконур – туда вложены, начиная со времен Советского Союза по настоящее время, триллионы долларов... Там такая махина. Россия ни в коем случае – чтобы не произошло – эту территорию не отдаст", – отметил Стариков.

Те подразделения, которые были введены и еще ждут приказа на отправку, никакого взаимодействия с местным населением проводить не будут.

"Они будут выполнять функции... Нельзя сказать, что они будут караульную службу выполнять, а специальную функцию по обеспечению безопасности объектов... Для этого есть специальные подразделения, которые созданы в России, – они называются "миротворческие бригады", – сказал в эфире военный эксперт.

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По данным СМИ, общая численность российских военных в составе контингента ОДКБ в Казахстане будет до 5 тысяч человек.

Вывод

И уходить из Казахстана русские уже не будут.

"По моему субъективному мнению, они уже никогда из Казахстана не выйдут, потому что ситуация в мире такая конкретно возле Казахстана... Мы же понимаем, что Казахстан имеет сухопутную границу с Российской Федерацией – где-то 7,4 тыс. км. Это самая большая граница. Там нет вообще границы. Там она не то, что не обороняется, – она даже не охраняется. Там спокойно можно проезжать – за исключением отдельных пунктов... Они (Россия – Ред.) никогда не допустят, чтобы с этой стороны была какая-то угроза", – считает Стариков.

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