Макароны, сахар и попкорн: Россия запретила ввоз украинских товаров

Торговое эмбарго ввели еще в 2016 году, а сейчас российские власти лишь расширили список

Россия запретила ввозить украинские продукты и товары /Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 2 июля, Россия расширила список товаров, которые запрещено ввозить в страну из Украины.

Подобное постановление приняло правительство РФ.

Теперь запрещено ввозить выпущенные в Украине или перемещенные через ее территорию:

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сахар;

макаронные изделия;

майонез;

кетчуп;

мороженое;

минеральную и газированную воду;

мюсли;

попкорн;

какао-пасту;

готовые или консервированные ракообразные;

корма для животных.

Отметим, что подобный запрет существует еще с 2016 года, а сейчас перечень расширили. Тогда запретили ввоз украинских овощей, фруктов, сыра и других продуктов. А в 2018 году к списку запретов добавили подсолнечное масло, шоколад, пиво, вина и соки, позже туда добавили обувь, многие виды одежды, а также кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу и радиаторы.

Примечательно, что Украина еще в январе 2016 года ввела эмбарго на российские товары и запретила ввоз молочных продуктов, чая, кофе, алкоголя, пшеницы и бумаги.

Ранее мы сообщали, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинская товаров.