Макрон едет к Зеленскому – названа дата визита в Украину

Встреча состоится на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля посетит Украину и встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

По информации издания, за день до этого, 7 февраля, он посетит Россию и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Это уже традиция

Президент Франции всегда перед телефонными переговорами с президентом Украины накануне созванивается с российским лидером Владимиром Путиным. Аналогичная ситуация будет и во время встречи лидеров.

Переговоры Зеленского и Макрона

3 февраля Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил противодействие вызовам безопасности и активизацию "нормандского формата".

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам украинского лидера, они обсуждали прошедшую встречу в "нормандском формате".

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"Появился первый документ с 2019 года. Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", — сказал Зеленский.

Путин поставил Макрону условие

21 декабря состоялся очередной телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Путин рассказал, что ждет от Киева конкретных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе, а от Парижа – поддержки соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО.