Макрон назвал два варианта окончания войны в Украине

Макрон заявил, что Украине «придется» вести переговоры с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине и Европе в какой-то момент придется вести переговоры с Россией по поводу войны.

Об этом он сказал, выступая перед французскими военными в Румынии, сообщает CNN.

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"Единственный желательный конец конфликта – это либо военная победа Украины, либо переговоры в какой-то момент, потому что боевые действия прекратились, поэтому в какой-то момент мы должны поговорить", — сказал Макрон.

Французский лидер также заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на европейскую поддержку Украины.

"Трудность, в которую мы все попали, заключается в том, что пока мы осуждаем, мы санкционируем, мы поддерживаем украинцев в их борьбе, но мы не воюем с Россией", – сказал он.

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Макрон также добавил, что нынешнее развертывание французских сил на восточном фланге НАТО усилится, не уточнив подробностей.

По данным французских вооруженных сил, Франция имеет около 500 военнослужащих, дислоцированных в Румынии под командованием НАТО, наряду с истребителями и самолетами-разведчиками, а также около 300 военнослужащих в Польше и Эстонии.

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