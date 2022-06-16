Макрон ответил на критику своего призыва "не унижать Россию"

Эммануэль Макрон ответил на критику своих слов по поводу РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свое высказывание о "сохранении лица Путину". По его словам, Украина должна побеждать в развязанной РФ войне.

Об этом Макрон заявил во время визита в Киев сегодня, 16 июня, передает издание BFM TV.

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По словам президента Франции, Украина должна иметь возможность сопротивляться и побеждать.

На вопрос журналистов о высказываниях Макрона, что РФ "нельзя унижать", глава государства заявил, что Франция была рядом с Украиной с первого дня войны.

"Украина должна уметь сопротивляться и побеждать. Франция была рядом с Украиной с первого дня… Мы рядом с украинцами без двусмысленности", – подчеркнул Макрон.

Заявление Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент России Владимир Путин совершил "историческую и фундаментальную ошибку", напав на Украину, и что теперь он "изолирован".

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"Я считаю, и я ему (Путину. – Ред.) сказал, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории", – сказал Макрон, добавив, что "не исключает" вскоре поездку в Киев.

Французский президент говорил: "мы не должны унижать Россию", чтобы в день прекращения боевых действий можно было "выстроить выход из ситуации по дипломатическим каналам".

"Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И наконец сделать все, чтобы зерно вывезли из Украины", – отметил Макрон.

Ответ Украины

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя на странице в Twitter написал, что призывы избежать "унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призвала".

"Потому что Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на ее место. Это принесет мир и спасет жизни", – указал он.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию" и после завершения боевых действий "искать выход дипломатическим путем".