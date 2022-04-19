Макрон поддержал полное нефтяное и газовое эмбарго для России

Макрон о российском газе / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго для РФ. Он также опровергает информацию, что именно по его инициативе до завершения президентских выборов во Франции были отложены вопросы эмбарго на нефть РФ.

Такое заявление Макрон сделал во время интервью телеканалу France 5, передает Европейская правда.

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По его словам, европейцы должны прекратить покупать нефть и газ у РФ, чтобы "ослабить способность Москвы" продолжать войну против Украины.

Макрон добавил, что Франция не зависит от поставок российского газа, поэтому блокировкой эмбарго занимается другая страна. Однако, французский президент отметил, что "европейский рынок взаимосвязан" и в целом "Европа зависит от российского газа".

Макрон также отказался установить красные линии для возможного применения химического оружия, поскольку "мы должны измерить последствия", которые это будет иметь.

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Зеленский раскритиковал европейских лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейских лидеров. Все потому, что некоторые до сих пор не ввели эмбарго на энергоносители из России. Об этом сообщает глава государства во время обращения в парламент Литвы, пишет РБК-Украина.

"Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну и до сих пор не известно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей. Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину РФ", – отметил Зеленский.

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