Макрон потребовал от Путина прекратить геноцид в Украине

Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе нового телефонного разговора попытался вразумить российского диктатора Владимира Путина, развязавшего в Европе войну. Французский лидер потребовал немедленно остановить убийство мирных граждан Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.

Реклама

Что известно

Как сообщают из Парижа, Макрон потребовал прекратить нападения на гражданских лиц, сохранить гражданскую инфраструктуру и дать людям доступ к дорогам. Макрон также призвал к немедленному прекращению огня в Украине. Он сказал, что настаивал на "необходимости немедленного прекращения огня".

По данным Елисейского дворца, разговор с Путиным длился 1 час 30 минут.

После звонка в убежище Путина президент Франции переговорил с президентом Украины, верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским.

Реклама

Версия Кремля

По версии Кремля, чей официальный сайт остается заблокированным, это Путин ставил Украине условия. Он продолжает мечтать:

о демилитаризации и "денацификации" Украины

о нейтральном статусе Украины

о признании Киевом Крыма российской территорией.

Обстановка

Пока Путин занимается самообманом, украинцы продолжают освобождать свои города и села, иногда без единого выстрела.

Например, с утра у Бердянского городского совета, занятого накануне российскими оккупантами, собралось несколько десятков украинцев. Они заставили оккупантов сесть в грузовики и покинуть украинский город.

Реклама

В то же время россияне продолжают хладнокровно убивать украинцев.

В Харькове сегодня, 28 февраля, из установки "Град" были обстреляны жилые дома. Погибла минимум одна женщина, которой оторвало ногу.