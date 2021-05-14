Макрон позвонил в Израиль – пытается помирить с палестинцами

Предотвратить полномасштабную войну в Израиле пытаются уже многие международные лидеры – президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Нетаньяху

Эммануэль Макрон в Елисейском дворце. Фото: Ludovic Marin/REUTERS

На фоне непрекращающихся обстрелов израильской территории из Сектора Газа президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия палестинских боевиков, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

14 мая французский лидер позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху и передал через него свои соболезнования семьям погибших в результате ракетных обстрелов ХАМАС.

Кроме того, Макрон уверяет: Париж привержен безопасности Израиля и его праву на самозащиту. В то же время, он призывает безотлагательно восстановить мир в отношениях с Палестиной из-за обеспокоенности по поводу гражданского населения в Секторе Газа.

Президент Франции заверил, что его страна "в полной мере" примет участие в заседании Совета Безопасности ООН на тему ситуации между Израилем и Палестиной, которое состоится 16 мая.

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В свою очередь, в знак солидарности с Израилем канцлер Австрии Себастьян Курц приказал поднять на крыше ведомства федерального канцлера флаг этой страны и опубликовал в своем Twitter соответствующее фото.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже поддержал Израиль в последней волне эскалации с палестинцами, потребовав немедленно прекратить ракетные обстрелы жилых районов.

Напомним, что американский лидер Джо Байден уже созвонился с Нетаньяху, после чего выразил уверенность в том, что израильско-палестинский конфликт скоро закончится.

Как мы уже сообщали, Израиль и Сектор Газа обмениваются ракетными ударами с 11 мая. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне СМИ сообщают о начале наземной операции в Газе.