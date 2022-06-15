Макрон предложил Европе новый союз – документ

Эммануэль Макрон. Фото: коллаж "Сегодня"

Франция предложила видение нового "сообщества" для всей Европы.

Издание Радио Свобода опубликовало копию документа.

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О чем там идет речь?

Новое политическое сообщество будет открыто для европейских государств, которые разделяют общий набор демократических ценностей, независимо от членства в ЕС или характера их текущих отношений с блоком.

В документе указано, что это предложение не является "заменой" или "альтернативой" политике расширения ЕС и не заменит другие политические органы, такие как Совет Европы или ОБСЕ

Предложение предусматривает "легкую юридическую структуру" с правом принимать решение, которое собирается несколько раз в год на уровнях глав государств, правительств и министров

Предложение обсудят главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июля. На саммите также будет рассмотрен вывод Еврокомиссии по заявкам на членство Украины, Грузии и Молдовы.

По данным нескольких источников Радио Свобода, комиссия намерена рекомендовать предоставить статус кандидата с некоторыми условиями, по крайней мере, для Украины и Молдовы, хотя, вероятно, не все 27 стран-членов ЕС поддержат эту рекомендацию.

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Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон впервые предложил эту идею в мае, и документ является первоначальным взглядом на концепцию, направленную на то, чтобы предложить Украине и другим не входящим в ЕС государствам большую защиту на фоне полномасштабной войны, начатой Россией в конце февраля.

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