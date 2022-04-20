Макрон продолжит уговаривать Путина прекратить войну в Украине

Макрон постарается отговорит РФ продолжать военные действия в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Франция обсудила с международными партнерами дальнейшую помощь Украине в войне с Россией. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон написал на своей странице в Twitter.
По его словам, Франция продолжит отговаривать Россию вести войну в Украине, а также предоставит дополнительно финансовую помощь нашей стране.
En visioconférence avec nos partenaires, nous avons confirmé notre unité et notre détermination à agir pour dissuader la Russie de poursuivre le conflit. Nous continuerons d'intensifier notre aide financière, militaire et humanitaire en soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. pic.twitter.com/HJ6n5bubc9
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 19, 2022
"Посредством видеоконференции с нашими партнерами мы подтвердили наше единство и нашу решимость действовать, чтобы отговорить Россию от продолжения конфликта. Мы продолжим наращивать нашу финансовую, военную и гуманитарную помощь в поддержку украинских мужчин и женщин", – говорится в сообщении Макрона.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом. На вопрос, последует ли он примеру президента США Джо Байдена, который использовал термин "геноцид" для обозначения убийства украинцев российскими военными, Макрон ответил отрицательно.
Кто помогает Украине в войне с РФ
- 19 апреля Министерство обороны Японии сообщило, что предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты и беспилотники.
- США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.
- Кроме того, Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует кампанию по дезинформации мировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
- Союзники по НАТО заявляли, что будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо.
- В то же время правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
- США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина.
- Европейский Союз продолжит вооружать Украину, так как не хочет ее поражения в войне. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.