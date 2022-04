Макрон продолжит уговаривать Путина прекратить войну в Украине

Франция обсудила с международными партнерами дальнейшую помощь Украине в войне с Россией. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Франция продолжит отговаривать Россию вести войну в Украине, а также предоставит дополнительно финансовую помощь нашей стране.

En visioconférence avec nos partenaires, nous avons confirmé notre unité et notre détermination à agir pour dissuader la Russie de poursuivre le conflit. Nous continuerons d'intensifier notre aide financière, militaire et humanitaire en soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. pic.twitter.com/HJ6n5bubc9

