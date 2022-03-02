"Мама сидит в погребе, людей расстреливают". Украинцы в Израиле рассказали о зверствах армии РФ (видео)

Украинцы в Израиле вышли на протест. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Хайфе (Израиль) сотни украинцев вышли на массовую акцию протеста. Они рассказали о том, какие на самом деле преступления российская армия совершает против мирных жителей Украины.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Украинцы собрались на площади в Хайфе, чтобы потребовать от руководства Израиля большей поддержки для Украины, в том числе военной. Наши соотечественники держали в руках плакаты с требованием прекратить жестокую войну в Украине и остановить Путина.

Российская армия издевается над гражданскими

Видео и фото с акции протеста предоставил житель города Бахмач Черниговской области Павел Галич. Он выступил и рассказал, что прямо сейчас происходит в его родном городе в Украине.

"В моем городе Бахмач уже расстреляли три гражданских машины. У людей сдают нервы, парень младше 30 лет начал давить рашистских солдат своей машиной, и он был расстрелян. Моя мама должна бегать в погреб, когда слышит взрывы. Она не может спать, она заболела, потому что там холодно сидеть, и это не бомбоубежище, это погреб. Ведь нас никогда никто не бомбил", – рассказал активист.

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Он также добавил, что жители приграничной области не могут осознать, что против них выступили белорусы.

"У нас в Черниговской области почти у каждого есть друг из Беларуси. И сейчас они приходят и нас убивают", – отметил Павел.

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Украинцы просят военную поддержку от Израиля

Активисты выступили за то, чтобы для защиты от России Украине предоставили систему "Железный купол".

"Я учился и живу в Израиле. Я работаю, помогаю Израилю, участвую в различных благотворительных инициативах. И мне больно смотреть, что в ООН Израиль пытается поддерживать Россию и не оказывает Украине помощи. Будучи украинцем, я выучил иврит, и на моем постере я прошу Израиль, чтобы он разрешил хотя бы если не предоставить, то продать Украине систему "Железный купол". Это общая разработка Израиля из США. И Соединенные Штаты разрешили Израилю продавать это оружие Украине. Это защитное оружие, оно не для того чтобы бомбить российские города. Оно защитное", – подчеркнул Павел Галич.

Протест в Израиле. Фото: Павел Галич

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