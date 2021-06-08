"Мама, я боюсь": в Самаре женщина выбросила дочку с шестого этажа дома (видео)

Пьяная мать в целях воспитания свесила дочку из окна, одежда порвалась и ребенок разбился

В Самаре женщину убила свою дочь. Фото: 63.ru/ Роман Данилкин

В российском городе Самара женщина сбросила трехлетнюю дочку с 6 этажа дома, ребенок погиб. Очевидцы разместили в соцсетях видео и сообщили, что 25-летняя пьяная женщина в целях воспитания свесила свою дочку, держа ее за майку. Одежда порвалась, и ребенок упал.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, девочка кричала "Мама, я боюсь", но женщину это не остановило, после произошедшего мать вышла на улицу и спокойно подобрала тело ребенка.

Осторожно на кадрах присутствуют сцены насилия!

В Самаре мать выбросила ребенка из окна. Источник: t.me/c

В следственном комитете сообщают, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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По данным 63.RU Ребенок всю ночь находился в квартире один. Мама в это время отдыхала в ночном клубе "Метелица". Когда вернулась, дочь спала. Женщина решила отвести ребенка в туалет, разбудила ее. Но та стала капризничать. Чтобы усмирить дочь, женщина поставила девочку на окно балкона, но не удержала ее, и девочка упала.

О семье известно немного. Женщина приехала из другого региона. Квартиру арендовала. Жила с ребенком, без мужа. Правоохранителям заявила, что работала проституткой. Но при этом семья не стояла на учете в подразделениях полиции по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Запорожье ребенок выпал со второго этажа детсада.