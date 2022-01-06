Массовый расстрел в Казахстане: в Алматы силовики расстреляли протестующих из бронетехники

Огонь по протестующим впервые открыли сутки назад / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на заблокированный интернет из Казахстана поступают сведения о массовых расстрелах военными протестующих. Журналисты, работающие в Алматы, рассказали, как по ним и митингующим открыли огонь.

Об этом сообщает агентство "Радио Азаттык".

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Первые свидетельства

"На центральной площади Республики в Алматы открыли автоматную стрельбу по людям. На площади находились активисты, ранее принимавшие участие в различных акциях протеста. По словам журналиста Ануара Даниярова, в 18:43 по местному времени со стороны проспекта Назарбаева подошла бронетехника и открыла огонь из автоматов. По словам Даниярова, погиб как минимум один человек: находившийся рядом с журналистом мужчина, получивший огнестрельное ранение в легкие, скончался по дороге в больницу. Погибший – молодой человек 18-20 лет", – сообщает агентство.

По словам проживающих поблизости людей, на площади были слышны также разрывы гранат. По словам активиста Марата Турымбетова, ранения получили пять человек.

По словам представителя инициативной группы по созданию Демократической партии Айгерим Тулеужановой, большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь. Протестующие требовали:

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создания специального кризисного штаба,

отказ от ввода военнослужащих ОДКБ,

формирование временного правительства во главе с представителем гражданского общества;

формирование отрядов ополчения для защиты населения от провокаторов мародеров.

Ситуация

Власти Казахстана, где со 2 января проходят акции протеста, решили не церемониться с протестующими, которые откажутся подчиняться правоохранителям. МВД Казахстана предупредило, если кто-то будет на улице с оружием, по ним решено открывать огонь на поражение.

Вечером появилась информация, что стрельба в Алматы возобновилась.

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Известно, что власти Казахстана называют лишь данные о раненых и убитых со стороны сотрудников правоохранителей и силовиков. В МВД заявили, что погибли 18 их сотрудников.

По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов военизированные формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и при оккупации в Крыму.

5 января, не желая идти на переговоры с протестующими, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов.