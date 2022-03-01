Mastercard заблокировал доступ к своей сети некоторым финансовым институтам России

Mastercard вводит санкции против РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Mastercard заблокировал доступ к платежной сети ряду финансовых институтов России. Такое решение приняли в результате распоряжений о санкциях против страны из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится на сайте платежной системы.

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Подробности

"В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития", — говорится в сообщении.

В компании не уточнили, о каких именно финансовых институтах идет речь.

Санкции против Путина

Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Это связано с вторжением РФ в Украину.

В список персональных санкций, предусматривающих замораживание активов, попали следующие лица:

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президент РФ Владимир Путин;

секретарь Совбеза Николай Патрушев;

заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;

министр иностранных дел Сергей Лавров;

глава Минобороны России Сергей Шойгу;

начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.

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