Мать-героиня или психбольная? Родившая 10 детей женщина попала в скандал. Расследование "Сегодня"

Госиаме Ситхоле из роддома попала прямиком в психбольницу – власти говорят, что вся история с родами оказалась большой мистификацией

Госиаме Ситхоле утверждает, что родственники мужа хотели нажиться на ней и ее детях. Фото: коллаж "Сегодня"

История с родами вместо мирового рекорда превратилась в мировой скандал. Две недели назад роженица из Южно-Африканской Республики якобы родила десятерых детей – фотографий с детьми так и не было. Теперь женщина в психбольнице, а местные чиновники говорят, что никаких родов вообще не было.

Корреспонденты "Сегодня" Яна Лукьянец и Оксана Шнайдер провели собственное расследование и узнали, кому выгодно скрыть малышей и где правда.

Из роддома – в психбольницу

Жительница Южно-Африканской республики побила мировой рекорд жительницы Мали, которая родила девятерых детей сразу. У Госиаме Ситхоле – десять малышей. Эта новость всколыхнула международные СМИ две недели назад.

"Первых пятерых она легко родила, потом помогали врачи. 7 мальчиков и 3 девочек. Но когда это произошло, я был дома. И просто начал плакать", – говорит отец новорожденный Тебохо Цонети.

Но вскоре после родов 37-летняя Госиаме попадает в психиатрическую больницу. У нее произошел нервный срыв – роженица узнала, что родственники ее мужа хотели заработать на малышах. Якобы именно поэтому она все это время не показывала детей мужу.

"Он и его семья никогда меня не любили. Их интересуют только пожертвования, которые люди со всего мира присылают для моих детей. Мечтают таким образом стать миллионерами", – говорила Госиаме в интервью, которое сама записала, прежде чем попасть в психушку.

Роженица объяснила, что оставила десять детей временно в роддоме, а сама скрывалась у своих родственников.0

Версия первая: дети были

Семья Ситхоле подтвердила СМИ – женщина действительно родила детей.

"Они говорили, что она устроила шоу – а это на самом деле десять детей", – говорит родственница женщины.

Команде "Сегодня" удалось связаться с журналистом, который общается с роженицей. Он узнал, что дети больны, а правительство не хочет платить компенсации.

"Это не фейк. Более того, могу вам сказать: правительство скрывает информацию. 8 детей – больные, они до сих пор в больнице, двое – в критическом состоянии", – сказал нам журналист.

Версия вторая: а были ли дети?

Самым неожиданным стал комментарий, который нам дали чиновники регионального правительства. На вопрос о сумме компенсации для матери десятерняшек, нам ответили, что никаких детей вообще не было.

"Нет детей. Женщина, которая уверяет, что якобы родила детей, была осмотрена врачами, и они не обнаружили никаких признаков недавней беременности, а также никаких признаков ее родов", – утверждает представитель правительства провинции Гаутенг Табо Масебе.

Есть десять детей у супругов Ситхол-Цонети или нет – остается загадкой и для Книги рекордов Гиннеса. На наш запрос нам ответили, что рекорд еще не зарегистрировали, а саму информацию проверяют. Но как только будет результат – нам сразу же сообщат.

Поэтому на сегодняшний день известно лишь, что у супругов до появления десяти детей, которых все еще ищут, уже было двое.

Напомним, что в этом году многодетная мать Келси Таунсенд из США родила дочь, когда была в состоянии искусственной комы из-за заражения коронавирусом.