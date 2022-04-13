Медведчук не гражданин РФ – Песков отреагировал на предложение обменять политика-беглеца

Дмитрий Песков (слева) и Виктор Медведчук (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена главы партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Он заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Медведчук – не гражданин РФ, и Кремль не знает, хочет ли политик, чтобы Москва участвовала в ситуации вокруг него", – сказал Песков.

При этом он добавил, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с РФ, а судебный процесс над ним проводился "под надуманными предлогами, но он принял непростое решение остаться в Украине".

"Медведчук всегда выступал за мир и против войны, и никакой военной операции на Украине не было бы, если бы в Киеве учитывали идеи Медведчука о нормализации отношений", – заявил Песков.

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Что известно о задержании Медведчука?