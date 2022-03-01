Медведев начал угрожать войной стране ЕС

Медведев подтвердил, что Россия собирается нести войну дальше в Европу / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Зампредседателя Совета Безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев договорился до угроз войны в адрес Франции.
"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", — написал он на своей странице в Twitter.
Ранее Медведев пригрозил Европе взвинтить цены на газ до 2 тысяч евро из-за остановки Германией сертификации "Северного потока – 2". Это его заявление высмеяли в социальных сетях.
Санкции против России
- 28 февраля был опубликован список из 26 известных россиян, против которых Европейский Союз ввел персональные санкции.
- Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.
- США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы. Также ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.
- Евросоюз также ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ.
- Кроме того, Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни вылететь из европейских стран домой. А российские пропагандистские каналы отключают от вещания в Европе.