Медведев начал угрожать войной стране ЕС

Медведев подтвердил, что Россия собирается нести войну дальше в Европу / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Зампредседателя Совета Безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев договорился до угроз войны в адрес Франции.

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", — написал он на своей странице в Twitter.

Реклама

Ранее Медведев пригрозил Европе взвинтить цены на газ до 2 тысяч евро из-за остановки Германией сертификации "Северного потока – 2". Это его заявление высмеяли в социальных сетях.

Санкции против России