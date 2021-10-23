Меркель: Представить не могла, что Путин нападет на Украину

Меркель в шоке от поступка Путина. Коллаж "Сегодня"
Канцлер Германии Ангела Меркель была шокирована в 2014 году действиям президента РФ Владимира Путина – она никак не ожидала вторжения России в Украину. Об этом она рассказала в интервью немецким СМИ, передает НВ.
"При вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины – практически рядом с Евросоюзом – дойдет до таких военных столкновений", – сказала она.
Меркель отметила, что еще в далеком 2001 году, когда Путин только начинал управлять Россией, уже заметила серьезные с ним разногласия.
"Мне всегда было понятно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге (выступление Путина в немецком парламенте. – Ред.), что имеются значительные расхождения. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием. Мы же наоборот чувствуем радость по поводу окончания "холодной войны", немецкого и европейского единства", – подчеркнула канцлер.
Меркель уходит из политики
- Летом Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера Германии посетила с визитом США, Россию и Украину. В конце сентября прошли выборы в Бундестаг, на которых победили основные конкуренты партии Меркель Социал-демократическая партия Германии.
- Но стоит отметить, что процесс формирования нового правительства и избрания нового канцлера может длиться не один месяц, поэтому с Меркель еще рано прощаться.
- Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что Путин в глаза врал Меркель, поэтому она не будет работать на него после ухода из политики, как это сделал бывший немецкий канцлер Герхард Шредер (глава совета директоров "Роснефти").
- А в апреле этого года во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы Меркель ответила на вопрос украинского депутата, является ли Путин убийцей, как об это ранее говорил Байден.