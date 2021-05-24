МИД Китая отрицает заражение коронавирусом трех вирусологов до начала пандемии

В Китае заявили, что до марта 2021 года коронавирусом не заразился ни один из сотрудников Уханьского института вирусологии

Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Министерстве иностранных дел Китая опровергли информацию, что еще в ноябре 2019 года коронавирусом заболели три сотрудника Уханьского института вирусологии.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Уханьский институт вирусологии 23 марта этого года опубликовал заявление, в котором говорилось, что до 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался с новой коронавирусной инфекцией", - отметил он.

В МИД Китая заявили, что до марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусом. И это не может быть аргументом того, что в 2019 году произошла утечка в лаборатории, которая и стала причиной пандемии.

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"Поэтому публикация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии абсолютно не соответствуют действительности", – сказал Чжао Лицзянь.

Ранее мы сообщали, что согласно выводам расследовавших происхождение коронавируса экпертов ВОЗ, "крайне маловероятно", что вспышка коронавируса могла начаться в результате утечки инфекции из лаборатории. Они также заявили, что и рынок мог и не быть первоначальным источником вспышки и"однозначный вывод сделать нельзя"