Миллиардеру Безосу отказали в обслуживании миссии на Луну

Его компания заявила, что NASA должно было определить несколько поставщиков, а не отдавать предпочтение одному

Безос хотел заключить контракт на два миллиарда долларов. Коллаж: "Сегодня"

Предложение миллиардера, основателя Amazon и компании Blue Origin Джеффа Безоса по изготовлению и обслуживанию космического модуля для полета на Луну, отклонило правительство США.

Об этом сообщает CNBC.

Безос предлагал заключить контракт на два миллиарда долларов. Так компания Blue Origin обжаловала решение о выделении 2,9 млрд долларов компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля.

"Без конкуренции краткосрочные и долгосрочные месячные амбиции NASA будут отложены, в конце концов обойдутся дороже, что не будет отвечать национальным интересам", – заявил Безос.

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Напомним, 57-летний американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос 20 июля совершил полет в космос, который организовала его частная аэрокосмическая компания Blue Origin.

Ранее более 100 тыс. человек подписали петиции, авторы которых призывают не пускать основателя Amazon Джеффа Безоса обратно на Землю после его полета в космос в июле. Самая популярная из таких петиций размещена на сайте change.org. Она называется "Не позволяйте Джеффу Безосу вернуться на Землю".