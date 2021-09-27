Миллион спасенных собак: в Южной Корее всерьез задумались о запрете собачьего мяса

Президент Южной Кореи предложил запретить есть мясо собак. Коллаж: "Сегодня"

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с запретом употребления в пищу собак, что является традиционной практикой местной кухни. Сегодня в Южной Корее в основном от собачьего мяса отказываются только представители молодого поколения и зоозащитники.

Об этом пишет The Guardian.

"Не пора ли разумно подумать о запрете потребления мяса собак?",– Мун спросил премьер-министра Ким Бу Кюм во время еженедельной встречи в понедельник.

Реклама

Мун сделал это заявление, когда ему рассказали о плане улучшения системы ухода за брошенными домашними животными.

Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи. Фотография: Cheong Wa Dae Handout/EPA

Реклама

Закон Южной Кореи о защите животных направлен в основном на предотвращение жестокого забоя собак и кошек, но не запрещает само потребление.

В Южной Корее ежегодно съедают примерно миллион собак, однако за последние годы это количество уменьшается, поскольку местные жители начинают принимать собак в качестве домашних животных, а не как домашний скот.

Герой дня. В Киеве мужчина спас собаку во время потопа

Ранее мы сообщали, что в Киеве пронесся ураган. Улицы затопило водой. В интернете появился милый ролик, на котором видно, как мужчина спасает собаку.

Случай произошел недалеко от станции метро "Академгородок".

Пес не смог самостоятельно добраться до суши. Мужчина помог ему выбраться и на руках перенес в безопасное место.

"Главное – всегда оставаться человеком. Герои не носят плащи. Спасибо таким людям, за веру в то, что не все потеряно", – пишут в Сети.